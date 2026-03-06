ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಧಾರಾಳ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪದಗಳನ್ನು/ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಢಾಳಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಪದಗಳಿಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>‘ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು IIM ಬೆಂಗಳೂರು, University of New South Wales, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ IISc ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ Incubation Centre ಅನ್ನು ₹20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ತೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಕೆಲವು ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾರಣೆಗೆ ‘Incubation’ ಅನ್ನು ‘ಇನ್ಕ್ಯೂಬೆಷನ್’’ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಐಐಎಮ್, ಡಿಬಿಟಿ ಅಂತಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ KPTCL, IIM, DBT ಎಂದೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕಾರುಬಾರನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><ul><li><p>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತದ <strong>Karnataka Electric Bus Program (KEBP)</strong> ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಣಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ<strong> </strong>3,863 <strong>PACSಗಳು Go-Live</strong> ಆಗಿದ್ದು, <strong>Online</strong> ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 1,628</p></li><li><p>ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ<strong> digitize</strong> ಮಾಡಲು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ<strong> ERP (Enterprise Resource Planning)</strong> ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಗೂ ಸಗಟು ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು <strong>FIST Application</strong> ಮೂಲಕ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಿಟಿಟಿಸಿ–ಎಂಎಸ್ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ <strong>M/s Aequs Toy Cluster Industry</strong> ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ Precision Tool Engineering ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು<strong> </strong>ಕೆ.ಕೆ<strong>.</strong>ಆರ್<strong>.</strong>ಡಿ<strong>.</strong>ಬಿ<strong>.</strong>ಯ 10<strong> </strong>ಕೋಟಿ ರೂ<strong>.</strong>ಗಳ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು<strong>.</strong></p></li><li><p>ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಇ-ಆಸ್ತಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ <strong>Unified Property Tax </strong>ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪದ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು <strong>ʻThe Estate Management Rules, 2026ʼ</strong> ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು 100 <strong>ʻMiyawaki</strong> ಪಾರ್ಕ್ʼ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ʻಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೌರ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆʼ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು <strong>KUSUM-C</strong> ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ <strong>KPTCL</strong> ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ <strong>Renewable Energy Service Company (RESCO)</strong> ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 10,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3,000 MW ಕ್ಷಮತೆಯ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು <strong>IIM</strong> ಬೆಂಗಳೂರು, <strong>University of New South Wales</strong>, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ <strong>IISc</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ <strong>Incubation Centre</strong> ಅನ್ನು 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು <strong>Land Plan survey</strong> ಮಾಡಿ <strong>Digitization</strong> ಹಾಗೂ <strong>Record Room</strong> ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ <strong>Flight Training School</strong> ಹಾಗೂ <strong>Manufacturing / Assembly of Aircraft</strong> ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು</p></li><li><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತದಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ <strong>Walking corridor</strong> ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಪಂಜರ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು <strong>ʻKarnataka State Off Shore Resources Development & Utilization Policyʼ</strong> ಅ<strong>ನ್ನು </strong>ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು KDEM ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ <strong>“Super 100 Industry-Academia Adoption Program</strong>” ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ <strong>Institute of Advanced Genome Editing and Gene Therapy</strong> ಮತ್ತಿತರ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಾನವ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p><ins>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ </ins><strong><ins>Institute of Bioinformatics and Applied Biotechnology</ins>, Centre for Cellular and Molecular Platforms ಹಾಗೂ NASSCOM</strong> ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ <strong>Kayaking, Canoeing Centre of Excellence</strong> ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p></li></ul>