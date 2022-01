ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು: ಖರ್ಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನಿಂದ (ಜ.31, ಸೋಮವಾರ) ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ (2022) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In his speech, he (PM Modi) only highlighted govt's achievements from 2014. No mention of Chinese aggression (at LAC), inflation, unemployment, railway recruitment...There was nothing substantial in his speech; it reflected (speech) govt's failure: Mallikarjun Kharge, LoP in RS pic.twitter.com/6aOJZiawia

