ಬಜೆಟ್ 2026–27: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ– ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಲೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ದಾಖಲೆಯ<strong> </strong>17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭ ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 76 ನೂತನ ಶ್ರಮಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ 6 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಈ ಶಾಲೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 42 ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 32 ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ</p> .<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ</p>