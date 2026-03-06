<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್–ಝೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆನ್–ಝೀಗಳ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಘೋಷಣೆ / ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್; ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ. <ul><li><p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 56,432 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ </p></li><li><p>ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ.</p></li><li><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2,500 ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2,500 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ.</p></li><li><p>ಕೆ-ಕ್ವೆಸ್ಟ್ (K-QUEST) ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ₹1,386 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ.</p></li><li><p>ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 'ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಟೂಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ.</p></li><li><p>ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 'ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯುನಿಟ್' ಸ್ಥಾಪನೆ.</p></li><li><p>ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ 'ಏಕೀಕೃತ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೋರ್ಟಲ್' ರಚನೆ.</p></li><li><p>ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಮಶೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಆಟೊಮೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ.</p></li><li><p>ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ 'ಎಐ ಟ್ಯೂಟರ್'ಗಳ ನೇಮಕ</p></li><li><p>8 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ 12.28 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಎಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಟರ್' ಸೌಲಭ್ಯ.</p></li><li><p>ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ₹2,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 'ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಜನೆ'.</p></li><li><p>ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ 9 'ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್' ಸ್ಥಾಪನೆ.</p></li><li><p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 75 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ.</p></li><li><p>ಕೃಷಿ-ವ್ಯವಹಾರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಯೋಜನೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.</p></li><li><p>75 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹2,676 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.</p></li><li><p>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 'ದೀಪಿಕಾ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.</p></li><li><p>5,000 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಗೆ ₹50,000 ನೆರವು.</p></li><li><p>204 ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರ (ಕೌನ್ಸಿಲರ್) ನೇಮಕ.</p></li><li><p>11 ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳ ಆಯೋಜನೆ.</p></li><li><p>ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ 80,000 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ</p></li></ul>.Karnataka Budget 2026| ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>