Union budget 2022: ಬೇಕಿದೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ – ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 11 ಗಂಟೆಗೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಅವರು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬೇಕಿದೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಎಂದು ಬಯೋಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಭತ್ಯೆಗಳ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hope FM gives us a booster dose of incentives to overcome pandemic impact on our economy! We need to spur consumption n revive travel, tourism n hospitality. Common man needs more disposal income to combat inflation.

