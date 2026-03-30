ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಕಣ: 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗೆ?

<p>ನೀವು ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ (ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್). ನಾನು ಸಾಲವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಅಂಕ 650 ದಾಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಅಳಲು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಕೇವಲ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಂತದಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಅಂಕದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ತಪಾಸಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕವನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ‘ಮೃದು ತಪಾಸಣೆ’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ‘ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆ’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂಕ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪಂಚ ಅಂಶಗಳು: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಎಂಬುದು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಇತಿಹಾಸವು ಸಿಂಹಪಾಲು (ಶೇ 35) ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಕೇವಲ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪೂರ್ಣ ಮಿತಿ ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಸಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದೋ, ಅಷ್ಟು ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಾಲದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು (ಶೇ 10) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು (ಶೇ 10) ನಿಮ್ಮ ಅಂಕವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ಅಂಕವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ 90 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಾವತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ 31ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಿತಿಯ ಶೇ 30ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ 61ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಚೌಕಾಶಿ ನಡೆಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>–––</p>.<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಾಗುವ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ</strong></p><p>ನಿಮ್ಮ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತಪ್ಪುಗಳೂ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ತೀರಿಸಿದ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ನೀವು ದೂರು ನೀಡಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಲ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ₹100 ದಂಡ ನೀಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕದ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತೀರಿಸಿದ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. * ಸಿಬಿಲ್ ವರದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: ಮೊದಲು www.cibil.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ (ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ * ದೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಸಿಬಿಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ (Consumer Dispute Resolution) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಲಾಗ್-ಇನ್ ಆಗಿ * ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಲದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ) ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ * ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ: ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ (Dispute) ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ * ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ: ನೀವು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (No Objection Certificate) ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ * ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು: ನೀವು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಿಬಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p>***</p>