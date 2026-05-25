ಗೃಹ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್

<p>ಸ್ವಂತದೊಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಈ ಕನಸಿನ ಜೊತೆಗೆ 20-30 ವರ್ಷ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬರುವ ಗೃಹಸಾಲದ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಎದೆಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯ ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಫರ್ ಅಡಗಿದೆ! ಸಾಲ ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಉಳಿಸೋಕೆ ಸಿಗೋ ಬಂಗಾರದಂತ ಅವಕಾಶ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೆ (ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್), ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗಿಂತ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು:</strong> ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇಎಂಐ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ (ಅಸಲಿನ ಬಾಬ್ತು) ಬೆಟ್ಟದ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಸುವ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಕರಗುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನೀವು ಮನೆಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಿತ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಭಾರ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 10 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಡ್ಡಿನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಶಕ್ತಿ:</strong> ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 8.5 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, 20 ವರ್ಷದ (240 ತಿಂಗಳು) ಅವಧಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಇಎಂಐ ₹43,391 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಈ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ 20 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ₹54.14 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ! ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಸಲು ಸಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬಡ್ಡಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಆರಂಭದ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಎಂಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹26.03 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ₹26.03 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹19.85 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಅಸಲು ಸಾಲದಿಂದ ಕರಗಿರುವುದು ಬರೀ ₹6.18 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಎಂಐ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಸಾಲವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುವುದರಿಂದ, ಸಾಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಕಾಯದೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ (ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್) ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. </p>.<p>ಬೇಗ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಲಾಭ, ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟ: ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ (ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಕೇವಲ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳು:</strong> ಸಾಲ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟವೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಹಣವು, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹9.6 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದೇ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗಾಗುವ ಉಳಿತಾಯ ₹3.68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ, ತಡ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. </p>.<h2>ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 3 ತಂತ್ರಗಳು:</h2>.<p>ಈ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:</p>.<p><strong>1. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಎಂ ನಿಯಮ:</strong> ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲವು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>2. ಶೇ 5ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಟಾಪ್-ಅಪ್:</strong> ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇವಲ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>3. ಬೋನಸ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ:</strong> ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಮೊದಲ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ.</p>.<p><strong>ಕಿವಿಮಾತು:</strong> ಗೃಹ ಸಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾಲವೇ ಹಣ. ಕೊನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ, ಆರಂಭದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಗಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>