‘ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ; ‘ಬಾಂಡ್‌’ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಐಝಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ನಗರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೇರ್ ಎಡ್ಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇದಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನೇಹಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಕುರಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎ.ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆದು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘₹100 ಕೋಟಿ ಬಾಂಡ್ಗೆ ₹13 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೊ ಬಾಂಡ್ಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪವರ್ಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತಾ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು 1998ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಲಕ್ನೊ, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಸೂರತ್, ವಡೋದರಾ ಸೇರಿ 32 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿರಂತರ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಜಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ್, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭಾನಾಯಕ ಈರೇಶ ಅಂಚಟಗೇರಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಶಿವು ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-24-407485387</p>