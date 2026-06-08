<p>ಹಲವರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ‘ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾದರೆ ಸಾಕು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಣ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ’ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದೇ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಪಿ ಅನ್ನುವುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುವ ‘ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್’ ಅಲ್ಲ. ಅದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕೇವಲ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಫಸಲು ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳ್ಮೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು 8-4-3 ನಿಯಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಏನಿದು 8-4-3 ನಿಯಮ?: ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ‘ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್’ ಅನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಟನೇ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಇಡೀ ಪಯಣವನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತವು ಆರಂಭದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರು ಬಿಡುವ ಹಂತ ಎನ್ನಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>9ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 12ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಅವಧಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 13ರಿಂದ 15ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಂಪರ್ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಸಿಂಹಪಾಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದೇ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಜನರು, ಮೊದಲ ಐದಾರು ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ‘ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಸ್ಐಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10 ಸಾವಿರ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಾಸರಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹50 ಲಕ್ಷ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಸಲಿ ಆಟ ಇರುವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ ₹9.60 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹16.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ 15 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಈ 8 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ 20 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ₹4.80 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹32.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ₹3.60 ಲಕ್ಷ ಆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹50.45 ಲಕ್ಷ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಪಯಣದ ಶೇ 45ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುವುದು ಈ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ.</p>.<p><strong>15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ?</strong>: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 11 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹26.40 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೌಲ್ಯ ₹54.90 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವೇ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೋಟಿಯ ಕನಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 12ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ₹64 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹36 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಕೊನೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಗಣಿತದ ರಹಸ್ಯ.</p>.<p><strong>ಈ ನಿಯಮದ ಸಂದೇಶವೇನು?:</strong> ಪರಿಣಿತರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬುದು ಬದುಕಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಈ ಎಂಟು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರರ ನಿಯಮ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಟರಿ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಎಸ್ಐಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಐಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ, ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಕಿವಿಮಾ</strong>ತು: ನೀವು ಎಸ್ಐಪಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನೋಡಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ಐಪಿ ಎಂಬುದು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್. ಆರಂಭದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<h2>15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ?</h2><p>ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 11 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹26.40 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೌಲ್ಯ ₹54.90 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವೇ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೋಟಿಯ ಕನಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 12ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ₹64 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹36 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಕೊನೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಗಣಿತದ ರಹಸ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>