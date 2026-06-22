ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗಲೂ ಲಾಭ

<p>ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಡಿರುತ್ತದೆ. ‘ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೇ?’ ಎಂಬುದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬೆಲೆಗಳು ದಿಢೀರನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕ (ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ರಾಜೀವ್ ಠಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರನ್ ನರೇನ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿಗಳೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್) ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನೇ ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಸ್ತ್ರ ‘ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿ’ ಅರ್ಥಾತ್ ರುಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವರೇಜಿಂಗ್.</p>.<p>‘ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿ’ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗೆ (ಎನ್ಎವಿ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಎನ್ಎವಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದೇ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎನ್ಎವಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ, ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?</strong>: ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ಸಾವಿರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಏರುತ್ತಾ-ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ (ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ) ₹50 ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ₹5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 100 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ₹40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ 125 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಯೂನಿಟ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹25ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಹೆದರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ₹5 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ₹50 ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿದು ₹40 ಆದಾಗ 125 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ₹50 ತಲುಪಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ ₹30,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000ರಂತೆ). ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ (100 +125+200+100+125+100) ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 750 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು (₹30,000), ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ (750) ಭಾಗಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ₹40 ಮಾತ್ರ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹50 ಇದ್ದರೂ, ಈ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹40ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹25 ಇದ್ದಾಗ) ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಣ್ಮೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾದಿಗಳು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೊಡಗಿಸುವಾಗ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ (ರಿಸ್ಕ್) ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಭಯವನ್ನು ಅದು ಬುಡಸಮೇತ<br>ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ತಳ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ, ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧನಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.</p>.<p><strong>ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು?</strong>: ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸೂತ್ರವು 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಪಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸೇರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಈ ವಿಧಾನದ ಮಿತಿಗಳೇನು?</strong>: ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಮಂತ್ರದಂಡವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತವಿಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಲೇ ಹೋದರೆ (ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ), ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ತಿಳಿಯಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ತಿಳಿಯದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಾರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>