ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವ ಇದ್ದಂತೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನ ರೀತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವುಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಮೈತ್ರಿ ಮೈ ಜ್ಯೂವೆಲ್ ಸಿಇಒ ಸೆಂಥಿಲ್ ವೇಲನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೂರ್ವದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ '2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ; ಅಪಾಯಗಳು, ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೋಟರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮಹೇಶ್, ಕೇಶವಪ್ಪ, ಗಣೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಗಂಗಪ್ಪ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಅರುಣ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಬದರಿನಾಥ್, ಸಪ್ನ ಬದರಿನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>