<p>ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನೋ ಚಿನ್ನವನ್ನೋ ಖರೀದಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಭಯಪಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ?! ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ‘ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ’ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂದರೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಇರುವಾಗ ಸಂತೆಯಿಂದ ಬರಿಗೈಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ.</p>.<p><strong>1. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್</strong>: ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ 100 ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ₹2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 120 ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಳಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>2. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ:</strong> ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದಂತೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನವೂ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>3. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಬಿಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ.</p>.<p><strong>4. ಉಳಿತಾಯದ ಶಿಸ್ತು:</strong> ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಶಿಸ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>5. ಏರಿಳಿತ ಸಹಜ:</strong> ಹಗಲಾದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವೋ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬಾರದು.</p>.<p><strong>6. ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರ:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಾಗ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಸ್ಐಪಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೇ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡರೂ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>7. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:</strong> ನೀವು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬೇಕಾದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>8. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ:</strong> ನೀವು ಎಸ್ಐಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿದಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟದ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>9. ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಣತರ ಕೆಲಸ:</strong> ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>10. ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ:</strong> ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಕಿವಿಮಾತು:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>