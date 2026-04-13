ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅವಧಿ ವಿಮೆ: ಕಂತು ಉಳಿಸುವ ಗುಟ್ಟೇನು?

ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು 85 ಅಥವಾ 99 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಪಾಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಮೆಯ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
60 ಅಥವಾ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಪಾಲಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ‘ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ’ (ಆರ್ಒಪಿ) ಯೋಜನೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ಕಂತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಧಿ ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ.