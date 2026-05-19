ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾನಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ/ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ </strong>: ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿಯ (ಒಎಫ್ಎಸಿ) ಜೊತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಎಫ್ಎಸಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಒಎಫ್ಎಸಿಗೆ 275 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹2,648 ಕೋಟಿ) ಪಾವತಿಸಿ, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಸಿವಿಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.