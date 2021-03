ನವದೆಹಲಿ: ಗಂಗಾವರಂ ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಪಿಎಲ್) ಕಂಪನಿಯ ಶೇ 58.1ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು (ಶೇರ್‌) ಡಿವಿಎಸ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ₹3,604 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅದಾನಿ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ(ಎಪಿಎಸ್‌ಇಝೆಡ್‌) ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಂಗಾವರಂ ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಪಿಎಲ್), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಬಂದರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಖಾಸಗಿ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಪಿಎಸ್‌ಇಝೆಡ್‌, ಗಂಗಾವರಂ ಪೋರ್ಟ್‌ ಲಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿವಿಎಸ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಶೇ 58.1 ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶೇರ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ₹3,604 ಕೋಟಿ.

ಎಪಿಎಸ್‌ಇಝೆಡ್‌ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಜಿಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ಬರ್ಗ್‌ ಪೈನಕಸ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಶೇ 31.5ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ, ಎಪಿಎಸ್ಇ ಝೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಜಿಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 89.6ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

‘ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಗಾವರಂ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಸ್‌ಇಜೆಡ್‌ನ ಶೇ 89.6ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬಂದರು ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ‘ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ports play a major role in shaping the future. Through APSEZ's 89.6% stake in Gangavaram port, the Adani Group will greatly expand its pan-India cargo presence. As India's largest private sector port developer and operator, we will accelerate India's and AP's industrialization. pic.twitter.com/bbTrYz6RFc

— Gautam Adani (@gautam_adani) March 23, 2021