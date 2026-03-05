ಅಡಿಗಾಸ್‌: ಕೈಲಾಸ, ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಅಡಿಗಾಸ್ ಯಾತ್ರಾ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೈಲಾಸ, ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಖನೌವರೆಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಲಖನೌದಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಗಂಝ್ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ, ಗಂಜ್ನಿಂದ ಸೆಮಿಕೋಟ್ವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಲ್ಸಾ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಿಲ್ಸಾ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪುರಾಂಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಪುರಾಂಗ್ನಿಂದ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಪಕ್ಕದ ರಾಕ್ಷಸ ಸರೋವರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ದಾರ್ಚೆನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಪರಿಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>18-70 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ 70222 59008, 94494 78944 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಶಾ ಅಡಿಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>