ನವದೆಹಲಿ: ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಊಟ, ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹17.58ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೊಮಾಟೊ ಈಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಈಗಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ ₹17.58 ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>