ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೇಮಕ ಅಂತ್ಯ: ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಯುಗದ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐ.ಟಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ (ಟಿಸಿಎಸ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎ.ಐ) ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆಶಾವಾದ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿಸಿಎಸ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎ.ಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ದಿನವು ದೂರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23,460 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 5,84,519ರಷ್ಟಿದೆ. </p>.<p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐ.ಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಅಂದಾಜು ₹152 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದು ₹286 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಟಿಸಿಎಸ್ ಎ.ಐ ವರಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ₹22,876 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 22.4ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎ.ಐ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>