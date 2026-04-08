ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ವಿಲ್ಸನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ

<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಟರ್ಕಿಶ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಲ್ಕರ್ ಆಯ್ಸಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಹುದ್ದೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ‘ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್ .ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2027ರವರೆಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಐದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾವಧಿ ಇತ್ತು. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೂತನ ಸಿಇಒ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು 242 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೂ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲೋಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-51-1646076806</p>