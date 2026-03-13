<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ನೋಯ್ಡಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷಾ (ಎಂಆರ್ಒ) ಘಟಕವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೇವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸುಧಾರಿತ ಎಂಆರ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಘಟಕವು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಆರ್ಒ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ನೋಯ್ಡಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಎಂಆರ್ಒ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಸ್ಕ್ನೆಲ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>