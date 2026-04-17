ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಚೆನ್ನ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಷ್ಠಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು BIS ಸಂಖ್ಯೆ. ಪ್ರತಿ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ 6 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 'BIS Care App' ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 'Verify HUID' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಭರಣದಲ್ಲಿರುವ 6 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಆಭರಣದ ಹೆಸರು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಆಫರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

ಕೆಲ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಫರ್ ನೀಡುವಾಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ

ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪದೇ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರ ಜೊತೆ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಭರಣದ ತೂಕ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.