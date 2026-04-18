ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ | ಚಿನ್ನ: ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೂ ಬಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 'ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ' ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸರಕು ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದುದರ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಇದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈಗಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

'ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ನಗದೀಕರಣದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮಂದವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಿನ್ನವು ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಈಗಲೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.