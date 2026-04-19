ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಭಾನುವಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಎರಡು ದಿನ (ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ) ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಇದೆ.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ವೇಳೆ 1.25 ಟನ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, 10 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ದಿನದಂದು ₹1,500 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ₹1,800 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ₹800 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೆರೆದಿದ್ದವು.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ದಿನ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಶುಭಪ್ರದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಣ್ಯಗಳ ಖರೀದಿಗಿಂತ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಜನರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ₹1.58 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹2.62 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು.

2025ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ದಿನದಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 16 ಟನ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ₹16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ 12 ಟನ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ (ಶೇ 30ರಷ್ಟು) ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ವೇಳೆ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಭರಣ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ರಾಮಾಚಾರಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.