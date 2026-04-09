‘ಸಿದ್ಧಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ: ₹55.05 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ’

ಅಳ್ನಾವರ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ₹55.05 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸಹಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ರೇವಣಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ' ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ₹14.72 ಲಕ್ಷ, ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ₹12.65 ಕೋಟಿ, ಠೇವಣಿಗಳು ₹10.57 ಕೋಟಿ, ಮೀಸಲು ನಿಧಿಗಳು ₹1.11 ಕೋಟಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೇಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪರಶುರಾಮ ಗಾವಡೆ, ಮದನ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬೈಕೇರಿಕರ, ದತ್ತಾ ನಿಟ್ಟೂರಕರ, ಯಾದವ ಕಲ್ಯಾಣಕರ, ನಿತೇಶ ರೇವಣಕರ, ಶುಭಂ ಗಾವಡೆ, ಚಂಧ್ರಬಾಗ ಪವಾರ, ಸ್ವಾತಿ ಬೀಡಿಕರ, ಸಾಧನಾ ಕಿನಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಸುನಿತಾ ಪೆಜೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-24-532654618</p>