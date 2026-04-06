‘ಅಳ್ನಾವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ: ₹65 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ’

ಅಳ್ನಾವರ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಳ್ನಾವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹65 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ₹5 ಕೋಟಿ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ₹16.4 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಕಾರಿಯು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಪಟೇಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೀರೇಶ ಲಿಂಗನಮಠ, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ ಮೋರೆ, ಆನಂದ ಪೇಡ್ನೇಕರ, ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ ಮನೋಳಿ, ವಿನಾಯಕ ಹಿರೇಮಠ, ಚಂದುಲಾಲ ರಂಗಾನಿ, ಅಶೋಕ ಟೆಂಕಪ್ಪನವರ, ಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ರೋಹಿಣಿ ತೋರಗಲಮಠ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪೋಳ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-24-191311833