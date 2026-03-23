ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಆಲೂರು: 'ಸರ್ಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರ ನಡುವೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಜನ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದುಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 90ರಷ್ಟು ರೈತರು ಒಪ್ಪಂದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹6.20 ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಜಾರಿಯಾಗದೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ₹20ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೋಳಿ ಮರಿ, ಔಷಧಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕುಕ್ಕುಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>