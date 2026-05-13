ಅಮೂಲ್, ಮದರ್ ಡೇರಿ ಹಾಲು ಬೆಲೆ ₹2 ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಗುಜರಾತ್ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್) ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ 'ಅಮೂಲ್' ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ₹2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ 1ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಮೇವು ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮದರ್ ಡೇರಿ ಕೂಡ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ₹2ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಇತರ ಕೆಲವು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>