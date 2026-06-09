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ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತಕ್ಕೆ ಬಲ?

‘ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮಿತಿ ತಪ್ಪದು’
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 16:15 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 16:15 IST
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