‘ಮಹಿಳಾ  ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್’ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಕ್ಸಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ‘ಮಹಿಳಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್’ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಡೆತನದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಒಡೆತನದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಅಡಮಾನ ಸಹಿತ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಹಿಳಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್’ ಸೇವೆಯು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>‘ಉದ್ಯಮ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂತಹ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ’ ಎಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಮೂಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>