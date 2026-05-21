ಬೆಂಗಳೂರು: 'ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪರಿಕರಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಡ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹6,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ, ರಕ್ಷಣಾ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ–ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಯಾರಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವ ಸಮಗ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಆಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹1,290 ಕೋಟಿ, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹2,898 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹1,512 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 20,000 ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 54,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇದಕ್ಕಾಗಿ 200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದು, ರನ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಈಗಿನ ಘಟಕದ ಸಮೀಪವೇ ನೂತನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>