ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಲೋಕಾಪುರ, ಮುಧೋಳ, ಕಲಾದಗಿ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ನವನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಾದರೂ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಒಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹೊರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೂ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೇ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಗಳು, ಬಂಕ್ನವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಹಣ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹಣ ಕಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಗನೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-19-2798395</p>