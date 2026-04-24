ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದ ಮಾವು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾರದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರತ್ನಾಗಿರಿ, ದೇವಗಡ ಆಪೂಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಉಳಿದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾವು ಹೂವು ಬಿಡುವ ವೇಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಬೆಲೆ ಹಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 18 ಹಣ್ಣುಗಳಿರುವ ರತ್ನಾಗಿರಿ, ದೇವಗಡ ಆಪೂಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ₹1,500ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆಸು–ಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಪೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಪೂಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಲ್ಮಿ, ದಶೇರಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪೈರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. ಆಗ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಸಾಕ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-19-2069229277