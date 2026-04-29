ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಗ್ಮನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ₹3,405 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಒ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ (ಆರ್ಇಐಟಿ) ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೇ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೇ 4ರಂದು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಗ್ಮನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಇಐಟಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಗದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಾಗ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಸರ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಬಾಗ್ಮನೆ ರಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಇಐಟಿಗಳು ವರಮಾನ ತಂದುಕೊಡುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಈಗ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಆರ್ಇಐಟಿಗಳು ಇವೆ. ಅವು: ನಾಲೆಜ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೈಂಡ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ಇಐಟಿ, ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಎಂಬಸಿ ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ಇಐಟಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್.