ವರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಬಸವೇಶ್ವರ ಸೊಸೈಟಿ:₹ 51.29 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

<p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ವರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಬಸವೇಶ್ವರ ಸೊಸೈಟಿಯು ₹ 51.29 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಕುಡಸೋಮಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 3,235, ₹ 1.25 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹ 34.11 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಠೇವುಗಳು, ₹ 2.81 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ, ₹ 9.49 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂತಾವಣೆ, ₹ 28.24 ಕೋಟಿ ಸಾಲ, ₹ 39.64 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ’ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಕುಡಸೋಮಣ್ಣವರ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಗಂಗಪ್ಪ ಬೋಳಣ್ಣವರ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 28 ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದ್ದು, 29ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೋಳಣ್ಣವರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕುಡಸೋಮಣ್ಣವರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಕತ್ತಿ, ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಸಂಪಗಾಂವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೊರಬದ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ (ಅಜ್ಜಪ್ಪ) ಕುಡಸೋಮಣ್ಣವರ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ದುಂಡಪ್ಪ ತುರಮರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೋಮನಟ್ಟಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಚಿಟ್ಟಿ, ಗಂಗವ್ವ ಬೆಟಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-21-2130031380</p>