ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್: ₹2,448 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು, ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಸುಕೋ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹2,448 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ, ಶೇ 15.51ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹಿತ್ ಮಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು ₹7 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ₹6 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 29 ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹1,489 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹959 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಕಿರು ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ₹563 ಕೋಟಿ (ಶೇ 58.75) ಆಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 5.8ರಷ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>