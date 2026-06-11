ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ: ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ನೀಡುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸತತ 9ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡಂಕಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 31ರಿಂದಲೂ ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 13ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಎರಡು ಹಂತದ (ಶೇ 5 ಮತ್ತು ಶೇ 18) ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>