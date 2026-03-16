ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 11 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ₹9.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ರೈಟ್ಆಫ್ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2019–20ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಆಫ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತವು ₹1.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇದು 2024–25ರ ವೇಳೆಗೆ ₹47,568 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2014–15ರಲ್ಲಿ ₹31,723 ಕೋಟಿ, 2015–16ರಲ್ಲಿ ₹40,416 ಕೋಟಿ, 2016–17ರಲ್ಲಿ ₹68,308 ಕೋಟಿ, 2017–18ರಲ್ಲಿ ₹99,132 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2018–19ರಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೈಟ್ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಟ್ಆಫ್ ಎಂದರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್ಆಫ್ ಆದ ಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಿಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.