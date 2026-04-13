<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) ಮತ್ತು ದೇಶದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ, 'ಬಿಒಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಟ್' ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಜಿಯೊಫೋನ್ ಪ್ರೈಮಾ 4ಜಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬಿಒಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟಕುವ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಒಬಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪೇ, ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು, ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು, ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>