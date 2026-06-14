<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (ಬಿಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ನಗರ ಸಹಕಾರಿ (ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್) ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೊರೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 253 ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾನ ತೆರವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದೇಶ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಐದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ:</strong> ‘ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದರೂ ಅನುಭವ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಶಯ ಏನು?</h2><p>‘ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸೊಸೈಟಿಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಬರಬೇಕು, ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಬಿಐ ತಜ್ಞರು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿಯೇ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">-ವಿಶ್ವನಾಥ ಚ.ಹಿರೇಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಕಾಸ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೊಸಪೇಟೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>