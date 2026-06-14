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ದಶಕಗಳಿಂದ ಕದಲದವರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ, ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಜ್ಞರು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿಯೇ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
-ವಿಶ್ವನಾಥ ಚ.ಹಿರೇಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಕಾಸ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಹೊಸಪೇಟೆ
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