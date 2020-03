ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಬರೋಡಾ, ಪಂಬಾಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಲ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳ ಕಂತಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು, 'ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಅರಿತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು' ಎಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೆಸಿದ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಲ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಾಲ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್, 'ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾವತಿ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 2020. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು, 'ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

What if my EMI on housing loan already deducted from my SB account on 30th March? Will it be reversed? — Shrikant (@shri2706) March 31, 2020

'ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ?' ಎಂಬುದು ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

What about HDFC Bank and others bank — kumar sanjiv (@OuIjeqRHMfYuAM2) March 31, 2020

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿನಾಯ್ತಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೂಚನೆಯ ಅನ್ವಯ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರ ನೊಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

In terms of Covid 19- RBI package, borrowers are eligible for moratorium/ deferment of installments/EMI for Term loans falling due from 01.03.2020 to 31.05.2020 & repayment period gets extended accordingly. SMS also has been sent to customers to avail the same. @DFS_India #COVID pic.twitter.com/NGuw1pARiv — Canara Bank (@canarabank) March 31, 2020

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ವಾಹನ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

EMIs of housing loan, vehicle loans, MSME loans and payment of all other term loans falling due after 1st March 2020 and upto 31st May 2020 have been deferred by 3 months.@mmahapatra@DFS_India#syndicatebank — SyndicateBank (@syndicatebank) March 31, 2020

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

As per COVID 19 regulatory package of RBI, Indian Bank allows a moratorium by deferring payment of EMI/ Term Loan Instalments & Interest/ Interest on Working Capital for 3 months wef 1st March 2020. @DFS_India @DFSFightsCorona — Indian Bank (@MyIndianBank) March 31, 2020

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್

In terms of Covid 19- Regulatory Package, borrowers are eligible for moratorium/ deferment of installments/EMIs for Term loans falling due from 01.03.2020 to 31.05.2020. @DFS_India @DFSFightsCorona #fightagainstcorona — Indian Overseas Bank (@IOBIndia) March 31, 2020

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

PNB presents relief scheme for our customers. In view of COVID-19, it has been decided to defer payment of all installments on term loan and recovery of interest on cash credit facilities falling due between March 01,2020 and May 31 2020.@DFS_India @dfsfightscorona pic.twitter.com/dHRvu5luXb — Punjab National Bank (@pnbindia) March 31, 2020

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ