ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ₹ 2.26 ಕೋಟಿ ಲಾಭ: ಹಾದಿಮನಿ

ಯರಗಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ-ಆಪ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹2,26,31.,981 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾ ಬಳೇಶ್ವರ ಸೋಮಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ₹2,35 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ. ₹ 73.36 ಕೋಟೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ. ₹8.81 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟಿ ನಿಧಿ, ₹ 55.88 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ, ₹ 59.02 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇಪ್ ಲಾಕರ್ ಸೇವೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂರು ಸಾಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸದಸ್ಯರಿಗ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಹಾಗೂ ಶಿಬ್ಭಂದಿ ವರ್ಗದ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗುರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ, ಮಂಜುನಾಥ ತೋಟಗಿ, ಈರಪ್ಪ ಮೂಳಕೂರ, ಬಸವರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೊಪ್ಪದ. ಮಾರುತಿ ಚನ್ನಮೇತ್ರಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ನೀರುಪಾದ ಭಾಂವಿಹಾಳ, ಹಣಮಂತ ಭೂಶಿ, ಮಾರುತಿ ಗೊಗುದ್ದಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ವಾಲಿ, ಸುಜಾತಾ ಪಟ್ಟೇದ, ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್,ಎಸ್, ಶೀಲವಂತ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>