ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹510 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹12.59 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2.75 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ 8.20 ಕೋಟಿ ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6.70 ಕೋಟಿ ಕೆ.ಜಿ. ಆಕಳ ಹಾಲು, 1.50 ಕೋಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಸೇರಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹32 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ₹7.50 ಕೋಟಿ ಬರುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ₹37.20ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹331 ಕೋಟಿಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 550 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತುಪ್ಪ, 230 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪನ್ನೀರ್, 35 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇಡಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: 'ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಪರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1,400 ಯೂನಿಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಖಾಸಗಿಯವರು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ₹35 ದರ ಮತ್ತು ₹5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>