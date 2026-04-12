₹ 1,848 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ– ₹ 5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊ–ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 1,848 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶೇ 98 ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿದೆ. ₹ 5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಜಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಯಾರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಘದಲ್ಲಿ 36,804 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ₹ 4.23 ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ. ₹ 367.04 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ₹ 120 ಕೋಟಿ (ಶೇ 48.11) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ₹ 287.94 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೊರಬಾಕಿ ಸಾಲವಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ₹ 71 ಕೋಟಿ (ಶೇ 33.28) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ₹ 744 ಕೋಟಿ (ಶೇ 67.23) ಹಾಗೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ₹ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಘವು ₹ 5.42 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ₹ 10.17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಇತರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ₹ 387 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಮತ್ತು ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 92 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 55 ನಿತ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಟಿನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆ, ಜಯರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಜಯರಾಮ ರೈ ಮುಂಡಾಡಿಗುತ್ತು, ಮಂಜುನಾಥ ರೈ, ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್, ಸೀತಾರಾಮ ರೈ, ಕೃಷ್ಣ ರೈ, ಸಾರಿಕಾ ಡಿ.ರೈ, ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>