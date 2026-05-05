ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 9ರಿಂದ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದೇ 9ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಬಿಐಇಸಿ) 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇಳವು ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಿ2ಬಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಗಮಿಸ ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಕ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಗರಬತ್ತಿ, ಧೂಪ, ಕೋನ್ಗಳು, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಪೂಜಾ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು www.incensemedia.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ: 95494 04000, 99503 60444 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-4-1923802839</p>