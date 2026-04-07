ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಹಿಂದೇಟು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಟೊಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವಂತೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಚಾಲಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ನಾವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾರಥಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕಿಟ್ ಇರುವ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ 2.5ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ತುಂಬಬಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 22 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ 14 ಲೀಟರ್ನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾರಿ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 300 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೇ ಕ್ರಮಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡೆಸಿದರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>