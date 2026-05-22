ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಏರ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಾಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಟಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಬಾಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ಲಾಪುರ ಅವರು, 'ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏರ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಮೂಹದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಮತ್ತು ವೀಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ. ಜೊತೆ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು. 'ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲಿಗೆ ಶತ್ರುವಿದ್ದಂತೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹5,566 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದೆ, ₹808 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವದ ಲಾಭ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವದ ಲಾಭವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 13.3ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ 3.8ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.