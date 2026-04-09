<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೂ(ಕೇಟರಿಂಗ್) ತಟ್ಟಿದೆ. ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಊಟ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ದರದೊಳಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದ ಬಳಿಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಾವೇ ತರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಬೇಕು ಎಂದರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲವೇ ಊಟದಲ್ಲಿನ ಮೇಲೋಗರ ಹಾಗೂ ತಿನಿಸುಗಳ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸುವವರೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವರೂಪ ಭಿನ್ನ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4, ನಾಮಕರಣ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ 2–3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದರ ಪಾವತಿಸಿ ತರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಯಾರಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಕೇಟರಿಂಗ್ನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಮದುವೆಗೆ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ, ಪೂರಿ ಇಲ್ಲವೇ ರೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆನುವಿನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದಲೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮದುವೆ, ನಾಮಕರಣ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರು 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ₹1,950ಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೂರು ವಾರದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ವಾತಾವರಣ ಶುರುವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯವಾದ ಮರು ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಆಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದರವಂತೂ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ₹5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹7 ಸಾವಿರವರೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಟರಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-4-2038572859</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>