ಬೆಂಗಳೂರು:ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 'ಟೆರೆಯಾ ಬೈ ವಂಡರ್ಲಾ' ಎಂಬ ಹೊಸ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವಂಡರ್ಲಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ, 'ಟೆರೆಯಾ ಬೈ ವಂಡರ್ಲಾ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅರ್ಬನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೊಟಾನಿಕ್ ಚಿಕ್, ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್, ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ 84 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯುಸಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 'ವುಡ್ಸ್', ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಕಮಾನುಗಳು, ಲೈವ್ ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಉಪಯೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಸಭಾಂಗಣಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಂಡರ್ಲಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಕೆ. ಚಿಟ್ಟಿಲಪ್ಪಿಲ್ಲಿ, 'ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರ ಮನರಂಜನಾ ತಾಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಲಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.