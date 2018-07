ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 2014ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಠೇವಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಿಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದಾಗಿ ಪಿಯೂಷ್‌ ಹೇಳಿದರು. ’ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಿಸ್‌ ರಾಜಭಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸ್‌ ಬೌಮ್‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

“Deposits by Indians in Swiss banks have reduced by 80% during 2014-17. Swiss govt has officially conveyed to Indian govt that media reports that deposits have increased by 50% are misleading.” Watch FM @PiyushGoyal’s statement on Swiss black money. #BlackMoneyCrackdown pic.twitter.com/d0Upru98i1

— BJP (@BJP4India) July 24, 2018