2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ₹120 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ ಜೆನ್ ಝೀ ಪೀಳಿಗೆ!

ನವದೆಹಲಿ: ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನವರು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 27ರಷ್ಟಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಇವರು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ₹120 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (1.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಸೀರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

1997ರಿಂದ 2012ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆಗೆ (ಬಿಪಿಸಿ) ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. 

ಜೆನ್ ಝೀ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ಸಹ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

₹1 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿವೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 230ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.